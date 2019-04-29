Norveçli uzmanlar, Rus donanmasının casus balina kullandığından şüpheleniyor

Norveçli balıkçılar, üzerinde GoPro kamerası ve “St. Petersburg’un malıdır” yazan askılar bulunan bir beyaz balina tespit ettiklerini söyledi.

Norveç ulusal televizyonu NRK'ya konuşan bir balıkçı, balinanın ülkenin kuzeyindeki Inga Adası yakınlarında görüldüğünü ve üzerindeki askının çok sıkı bağlandığından ancak ertesi gün çıkarılabildiğini anlattı.

Balıkçı ayrıca, balinanın çok uysal ve insanlara alışık olduğunu söyledi.

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesi’nden Prof. Audun Rikardsen, bilim insanlarının araştırma amacıyla balinaları bu tür şekilde donatmadığını savunurken Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden Martin Biuw, olayın “Rus izi” taşıdığını ileri sürdü.

Biuw, “Bunu Rus bilim insanları değil, Rus donanması yaptı” dedi.

Bilim insanları, balinanın insanlara alıştığını, bu yüzden tek başına denizde hayatta kalmayı başarıp başaramayacağı konusunda emin olmadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Sputnik'e açıklama yapan Biuw, beyaz balinanın özel eğitilmiş olabileceğini belirterek deniz memelilerinin çok akıllı olduğunu ve çeşitli amaçlar için kullanılabileceğini vurguladı.