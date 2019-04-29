Moskova Bölgesi’nde IŞİD hücresi ortaya çıkarıldı

© Sputnik / Igor Zarembo Moskova bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD hücresi çökertildi

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, hücrenin 2016’nın kasım ayında kurulduğu tahmin ediliyor.

Açıklamada, “Hücre üyeleri, örgüte yeni üyeler kazandırma yönünde ajitasyon çalışmalarını yürütüyordu ve güvenlik güçleri çalışanlarına saldırma çağrısı yapıyordu” dendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), hücrenin yurt dışından yönetildiğini bildirdi.

Hücre üyelerinin, “Dünya İslam Halifeliği kurma amacıyla tüm Müslümanların zorla birleştirilmesi taraftarı olan” Orta Asya ve Kafkasya kökenli Rusya vatandaşları olduğu bildirildi.

Yapılan operasyonla IŞİD üyelerine ait silah, mühimmat, iletişim araçları, elektronik medya araçları ve aşırılıkçı edebiyata el konulduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri, hücrenin tüm üyelerinin ortaya çıkarılması için çalışmaları sürdürüyor.