Kremlin’den Bağdadi açıklaması

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu düşünülen yeni görüntüler yayınlanması ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, örgüt liderinin hayatta olup olmadığına ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

2014’ten beri hiçbir görüntüsü yayınlanmayan IŞİD lideri Bağdadi’ye ait olduğunu söylenen yeni görüntüler, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.

Rus istihbarat servislerinin, Bağdadi’ye ait olduğu sanılan görüntüler hakkında bilgiye sahip olup olmadığı ve IŞİD lideri hayatta mı bilip bilmediği sorusu karşısında Peskov, “Böyle bir bilgiye sahip değilim. Bilmiyorum” dedi.

IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Bağdadi'nin nerede çekildiği bilinmeyen yeni görüntülerini yayınlamıştı.

Daha önce Bağdadi’nin Suriye’deki bir bombardımanda öldürüldüğüne ilişkin istihbarat aldıklarını söyleyen Rus askeri yetkililerse, yeni görüntüler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.