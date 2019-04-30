Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye nükleer çağrı: Bir durup düşünün

Wall Street Journal'in (WSJ) dünkü baskısının başyazısını kaleme alan Gorbaçov, "Günümüzde ABD ve Rusya, tehlikeli bir kavş
'DİZGİNLEME NÜKLEER TERÖRDEN KORUYAMAZ'
Eski ABD Dışişleri Bakanı George Schultz, eski ABD Savunma Bakanı William Perry ve eski ABD'li Senatör Samuel Nunn'un sözlerini aktaran Gorbaçov, "Washington ve Moskova arasında sürdürülebilir ve ciddi bir diyalog olmadıkça dizginleme, dünyayı nükleer bir hatadan ya da nükleer terörden koruyamaz" diye yazdı.
ABD'li üç eski yetkiliyle aynı fikirde olduğunu kaydeden Gorbaçov, nükleer dizginlemenin dünyayı korumadığına aksine tehlikeye attığına inandığını vurguladı.
'BİLGİSAYAR HATASI YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM'
GORBAÇOV DAHA ÖNCE DE DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Daha önce ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin altında mutlak askeri üstünlük sağlama ve tüm dünyaya kendi iradesini dayatma amacı yattığını belirten Gorbaçov, Washington'a anlaşma hakkında Moskova'yla diyalog kurma çağrısı yapmıştı.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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