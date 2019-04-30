Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye nükleer çağrı: Bir durup düşünün

Wall Street Journal'in (WSJ) dünkü baskısının başyazısını kaleme alan Gorbaçov, "Günümüzde ABD ve Rusya, tehlikeli bir kavş

akta bulunuyor. Bir durup düşünmeliler. Soğuk Savaş'ın emektarları konuştu. Şimdi ülkelerimizin liderleri için harekete geçme vakti" ifadelerini kullandı.

'DİZGİNLEME NÜKLEER TERÖRDEN KORUYAMAZ'

Eski ABD Dışişleri Bakanı George Schultz, eski ABD Savunma Bakanı William Perry ve eski ABD'li Senatör Samuel Nunn'un sözlerini aktaran Gorbaçov, "Washington ve Moskova arasında sürdürülebilir ve ciddi bir diyalog olmadıkça dizginleme, dünyayı nükleer bir hatadan ya da nükleer terörden koruyamaz" diye yazdı.

ABD'li üç eski yetkiliyle aynı fikirde olduğunu kaydeden Gorbaçov, nükleer dizginlemenin dünyayı korumadığına aksine tehlikeye attığına inandığını vurguladı.

'BİLGİSAYAR HATASI YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Nükleer silahı 'niyetlerini bilmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından ve sahneye koyulan bir tiyatro oyununun duvarında asılı silah' olarak niteleyen Sovyet lider, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nükleer silah, teknik arıza, insan faktörü veya bilgisayar hatası sonucunda ateşlenebilir. Beni en çok endişelendireni sonuncusu. Zira bilgisayarlar ve elektronik sistemler, havacılık, sanayi ve çeşitli kontrol sistemlerinde birçok kez hata verdi."

GORBAÇOV DAHA ÖNCE DE DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Daha önce ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin altında mutlak askeri üstünlük sağlama ve tüm dünyaya kendi iradesini dayatma amacı yattığını belirten Gorbaçov, Washington'a anlaşma hakkında Moskova'yla diyalog kurma çağrısı yapmıştı.

© AFP 2019 / VASILY MAXIMOV Gorbaçov Trump’ın INF’den çıkma kararıyla ilgili konuştu: Tren henüz kalkmış değil

"Son yıllarda ABD'de yaşanan zorlu durumun nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm konularda iki ülke arasındaki diyaloğun bozulmasına neden olması üzüntü verici. ABD'li siyasi partiler arasındaki zorlukları aşmanın ve ciddi bir diyalog kurmanın zamanı geldi. Rusya'nın buna hazır olacağından eminim" diye devam eden Sovyet lider, aksi takdirde mevcut yıkıcı gelişmelerin sonucunun yeni silahlanma yarışı, daha büyük bir kaos ve öngörülemez küresel siyaset olacağını vurgulamıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.