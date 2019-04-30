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17:04 30 Nisan 2019
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    Bir zamanlar ‘IŞİD gelini’ olmak isteyen Karaulova’dan teröristlerden korunma tavsiyeleri

    © Ruptly .
    Rusya
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    IŞİD’e katılmak için evinden kaçtıktan sonra Türkiye’de yakalanan ve Rusya’ya iade edilen eski Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova şartlı tahliyesinin ardından teröristlerin hedef aldığı genç kızlara kendilerini koruma tavsiyeleri verdi. Karaulova, kadınların ataerkilliğin dayattığı rollere karşı çıkması gerektiğini söyledi.

    Russia Today’e (RT) konuşan 23 yaşındaki Karaulova’ya göre, hayatındaki en büyük ders kadınların ataerkil geleneklerin dayattığı role karşı çıkması ve neye inanacakları konusunda kendi muhakemelerini yapması gerektiği oldu.

    Varvara Karaulova
    © AFP 2019 / VASILY MAXIMOV
    Varvara Karaulova serbest
    Karaulova “Toplumumuzda yalnız bir kadın harika bir kariyere, hatta çocuklara sahip olabilir, ancak yine de bir erkek olmadan eksik görülecektir. Yanındaki erkek her ne kadar kötü olursa olsun bu böyle. Bu nedenle kadınlar arkalarındaki ideolojiyi anlamasalar bile Ortadoğu’ya giden erkeklerine tutunuyorlar” ifadesini kullandı.

    ‘ERKEKLER OLMADAN DA İYİ OLABİLİRSİNİZ’

    Karaulova kadınlara şöyle seslendi: “Kendinizi takdir edin. Fikirlerinizin bir önemi var. Yanınızdaki erkek ‘Gideceğiz’ diyebilir. Ne olmuş yani? Onun söylediklerini umursayan kim? Onsuz da yaşayabilirsiniz ve muhtemelen o olmadan daha iyi olacaksınız. Siz, ondan daha iyi bir insan olabilirsiniz.”

    Varvara Karaulova
    © AFP 2019 / VASILY MAXIMOV
    IŞİD’e katılmak isterken yakalanan Karaulova, hapiste iki yüksek öğrenim görüyor
    Karaulova, hapishanede kaldığı iki yıl boyunca katı disiplin ve belli rutinlerin onu zorladığını, kelebekli bir kaleydoskop görmek veya annesinin ziyaret etmesini beklemenin günlerce mutlu ettiğini söyledi.

    Şahit olduğu tutuklular arasında çıkan şiddetli bir kavganın da aklından çıkmadığını söyleyen Karaulova, “Ben de böyle agresif bir yapıya bürüneceğim diye korktum. Tüm dünyaya karşı garezinin olması hissinden… Çok korkunçtu. Dışarıya zen ustası olarak çıkacağım yönünde şakalar yapardım, bana kalırsa buna daha da yaklaşmış olarak çıktım” dedi.

    ‘HATALARINIZI KABULLENİN’

    Karaulova, onunla aynı durumda olan insanlara da şunu tavsiye ediyor: “Yaptığınız hataları kabullenin”.

    Varvara Karaulova
    © Fotoğraf : Facebook
    Varvara Karaulova ‘tanık' olarak ifade verdi
    Karaulova “Tüm olanları, neden olduklarını düşünmek için çok vaktim oldu. Bunları düşünmek, çok zor ve bunaltıcıydı. Sayfayı değiştirmek isteseniz de bundan kaçış yok. Bu hikaye hep benim bir parçam olacak” ifadelerini kullandı.

    Şartlı tahliye edilen Karaulova’nın bir yıl boyunca düzenli olarak denetimden geçmesi gerekiyor, ancak ona göre bu kısıtlama olmasına rağmen özgür bir insan olarak birçok şeyi yapma imkânı var… Hapisteyken izin verilmeyen, saçlarını boyaması ve maskara sürmesi gibi…

    Karaulova’nın uzun vadeli planı da kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir meslek sahibi olmak. Geçmişte Moskova Devlet Üniversitesi’nde felsefe okuyordu, ancak artık hukuk alanında bir kariyeri olsun istiyor.

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    Etiketler:
    Ortadoğu, erkek, Varvara Karaulova, Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova, Suriye, Türkiye, IŞİD
    Topluluk kurallarıTartışma
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