Rusya’nın en güzel hokeycisi seçildi

Rusya Kadınlar Hokey Ligi’nin Bauer hokey malzemeleri üreticisi ile düzenlediği ‘Lig Güzeli’ yarışmasında Ağizel kentinden Yelina Mitrofanova birinci oldu.
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Yarışmada Mitfofanova’nın yanı sıra 6 başka katılımcı yer aldı.
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Jüri, yarışmacıların tanıtım videolarını izlemeden önce Instagram paylaşımlarını göz önünde bulundurdu.
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Mitrofanova jüri oylarının çoğunluğunu aldı. Sporcu geçen sezon 36 oyunda 30 puan toplamıştı.
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