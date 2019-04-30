Kremlin: Putin ile Erdoğan, İdlib için tam koordinasyonun önemini vurguladı

Ayrıca Suriye’deki durumun değerlendirildiği görüşmede, 25-26 Nisan günleri Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan 12. Uluslararası Astana Görüşmeleri bağlamında, Suriye Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesinin öncelik olduğu dile getirildi. Bunun yanında, Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
Rusya ve Türkiye’nin İdlib bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma yönündeki eylemlerini yakından koordine etmeye devam etmesinin önemi vurgulanırken terörist grupların etkisiz hale getirilmesi için etkili tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.
Libya’daki durumla ilgili endişeleri dile getiren Putin ve Erdoğan, bu ülkede bir an önce ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler nezdindeki politik çözüm sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundular.
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