Rus Dışişleri: ABD, Venezüella’nın iç işlerine karışmaktan vazgeçmezse çöküşe yol açar

© REUTERS / Jim Young Bolton: Venezüella ile ilgili tüm seçenekler masada

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Venezüella'da ABD'nin geçici başkan olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Washington’da bir dizi politikacı, tüm bu hikayeyi soktuğu bu yolun yıkıcı sonuçlarını görmüyor. Bu çok garip, çünkü bunu artık herkes görüyor. Eğer Washington, iç işlere karışma çabalarını hayata geçirmeye devam edecekse bu çöküşe yol açabilir” ifadelerini kullandı.