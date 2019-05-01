Diriliş Ertuğrul oyuncuları Çeçenistan’daki atlı yürüyüşe katıldı

Bugün Çeçenistan’da düzenlenen atlı yürüyüşü, katılım sayısına göre Rusya Rekorlar Kitabı’na girdi. Bin 200’den fazla atlınınkatıldığı yürüyüşün başında Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov vardı.

Diriliş Ertuğrul dizinin proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ve başrol oyuncuları Cengiz Coşkun ile Nurettin Sözmez,yürüyüşe katılmak için bugün Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye geldi.

Yürüyüşün son çizgisine ilk gelenler arasında bulunan Kadırov, “Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bu etkinliğe büyük ilgi gösterdi ve oyuncularla birlikte gelmek istediğini söyledi. Yapımcı, gördüklerinden çok etkilendi ve bu sahnenin dizi senaryosuna dahil edilebilecek türden olduğunu söyledi, çünkü üzerinde milli kıyafetle bu sayıda atlı toplamak neredeyse imkansız” diye açıkladı.

Dizi oyuncuları da son çizgiye atlarla geldi.

Bu etkinliğin, atların büyük rol oynadığı milli geleneklerin canlanmasının başlangıç noktası olması umudunu dile getiren Kadırov, “İslam’da, geleneklerimizde, atlar insan hayatında büyük rol oynuyor. Onlar, insana yardım etmek için yaratılmışlar. Atları çok seviyorum, bende çok özel bir yere sahipler. Aslında bu tür etkinliklerle Hz. Muhammed’in sünnetine dönüyor, atalarımızın geleneklerini canlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan atların Rusya’nın Kabardino-Balkarya ve Karaçay-Çerkez cumhuriyetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden satın alındığı ifade edildi.