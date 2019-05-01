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13:00 01 Mayıs 2019
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    Rusya’da 1 Mayıs: Moskova’daki yürüyüşte 100 binden fazla kişi var

    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Rusya
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    Rusya’da 'Bahar ve Emek Günü' olarak kutlanan 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında etkinlikler ve yürüyüşler düzenleniyor. Kutlamaların ana adresi Moskova’daki yürüyüşe ise şimdiden 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. 

    © İHA /
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    Dünyanın 86 ülkesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor. Rusya’da resmi bayram olarak kutlanan 1 Mayıs ‘Bahar ve Emek Günü’ olarak anılıyor. Başta Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında meslek birlikleri, sendikalar tarafından haklarının iyileştirilmesi talebiyle çeşitli organizasyonlar, yürüyüşler düzenleniyor. Ayrıca eğlence programları, panayırlar ve konserler de gerçekleştiriliyor. Devletin üst düzey isimleri belirli işçilere ödüller ve değerli hediyeler veriyor. 

    © Sputnik / Vitali Ankov
    Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

    Bu yılki kutlamaların başlıca adresi ise her yıl olduğu gibi yine Moskova.

    Rus basınında Kızıl Meydan’daki sendikalar birliği tarafından düzenlenen ve yerel saatle 10.00’da başlayan yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtiliyor. Yürüyüşte Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de bulunuyor. Polis ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) tarafından yoğun güvenlik sağlanıyor.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    Kentte ayrıca Komünist Parti tarafından geleneksel yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş 12.00’da başlayacak Kalujskaya Meydanı’nda başlayacak, kalabalık daha sonra Bolşoy Tiyatrosu önünde toplanacak. 

    1917'DEN BERİ RESMİ BAYRAM

    — Rusya’da 1 Mayıs, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra resmî bayram kabul edildi. 

    — Ekim Devrimi’nin ardından Moskova’nın kuzeybatısında bulunan Hodınskoye Meydanı’nda Kızıl Ordu ilk defa 1 Mayıs geçit töreni gerçekleştirdi. Geçit törenine 30 bin kişi katıldı. 

    — Sovyet hükûmetinin 1928'de aldığı kararla, '1 Mayıs Enternasyonal Bayramı', 2 gün olarak kutlanmaya başladı. 1 ve 2 Mayıs günleri resmî tatil kabul edildi.

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları

    — 2. Dünya Savaşı’nın en karanlık dönemi sayılan 1941-1945 yıllarında Rusya’da 1 Mayıs yürüyüş ve toplantıları yapılmadı.

    — 1 Mayıs 1956’da Moskova Kızıl Meydan’daki 'Enternasyonal Bayramı' kutlamaları televizyon kanallarında ilk kez canlı olarak yayınlandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
    — 1970'de yılında yapılan yeni kanun düzenlemesiyle birlikte 1 ve 2 Mayıs günlerinde kutlanan 'Enternasyonal Bayramı'nın ismi, 'Uluslararası Emekçi Dayanışması Günü' olarak değiştirildi.

    — 1 Mayıs 1990’da Kızıl Meydan’da resmi 1 Mayıs gösterisi son kez gerçekleştirildi. O gün Kızıl Meydan’da yapılan kutlamalar sırasında alana, komünizm ve Sovyetler karşıtı sloganlar atan topluluklar girdi.

    — 1992'de '1 Mayıs Uluslararası Emekçi Dayanışması Günü'nün ismi, 'Bahar ve Emek Günü' olarak değiştirildi.

    Etiketler:
    Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), kutlama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Moskova, Rusya
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