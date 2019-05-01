Zaharova'dan Pompeo'nun 'Rusya Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiasına yanıt: Şimdi de yalan haberlere başvuruyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dün sabah saatlerinde ülkeyi terk edecekti ancak Rusya onu kalması için ikna etti" açıklamasına tekzip geldi.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo: Maduro Venezüella'yı terk edecekti, Rusya onu ikna etti

Pompeo'nun açıklamasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella ordusunu demoralize etmeye çalışan ABD'nin şimdi de enformasyon harbi kapsamında yalan haberlere başvurduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Zaharova, "Washington, var gücüyle Venezüella ordusunu demoralize etmeye çalıştı ve şimdi de enformasyon harbi kapsamında yalan haberlere başvuruyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde "ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini" iddia etmişti.

Pompeo konuya ilişkin, "Bildiğimiz kadarıyla, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" demişti.