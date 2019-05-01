Zaharova'dan Pompeo'nun 'Rusya Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiasına yanıt: Şimdi de yalan haberlere başvuruyor

CNN'e konuşan Zaharova, "Washington, var gücüyle Venezüella ordusunu demoralize etmeye çalıştı ve şimdi de enformasyon harbi kapsamında yalan haberlere başvuruyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde "ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini" iddia etmişti.
Pompeo konuya ilişkin, "Bildiğimiz kadarıyla, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" demişti.
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