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    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Zafer Günü kutlaması

    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Zafer Günü kutlaması

    © Sputnik / Gözde Ocak
    Rusya
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    Gözde Ocak
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    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 74. yıldönümü verilen resepsiyonla kutlandı. Rus Büyükelçi Yerhov, “Bu savaşta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 28 milyon vatandaşını kaybetti, onları anıyoruz ve bunu da çocuklarımıza öğretmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

    Ankara’daki Zafer Günü kutlaması, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Ankara Büyükelçilikleri’nin davetiyle Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleşti.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’na da işaret ederek, bugün birçok bayramın birarada kutlandığını ifade etti. “Tabi asıl kutladığımız 9 Mayıs’a denk gelen Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na verdiği savaşın zaferi” diyen Yerhov, Ramazan ayı nedeniyle Zafer Günü’nü bu yıl 9 Mayıs yerine 1 Mayıs’ta kutladıklarının altını çizdi.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Zafer Günü kutlaması
    © Sputnik / Gözde Ocak
    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Yerhov, “Zafer Günü’nde atalarımızın dünya tarihinde en kanlı savaşta elde ettiği kahramanlığı anıyoruz. Bu savaşta ülkemiz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 28 milyon vatandaşını kaybetti, her zaman aramızda yaşayacaklar, onları anıyoruz ve bunu da çocuklarımıza öğretmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

    Yerhov ayrıca resepsiyonun açılışında, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında büyükelçilikte gerçekleşen spor müsabakalarında derece alan Kırgıszıstan, Azerbaycan ve Rusya’nın büyükelçilik takımlarına madalya ve kupalarını takdim etti.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Zafer Günü kutlaması
    © Sputnik / Gözde Ocak
    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Zafer Günü kutlaması

    Resepsiyona Yerhov’un yanı sıra Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrey Savinıh, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kurbanıçbek  Ömüraliyev, Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanliyev ve Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Ankara’daki diplomatik misyonların temsilcileri de katıldı. Davetlilere girişte turuncu ve siyah renklerden oluşan Aziz Yorgi yaka kurdelesi verildi.

    Kutlamalar kapsamında, Ankara’da bulunan Lukomorye Çocuk Gelişim Merkezi ve Rus Dili Konuşan Gençler Derneği koroları zafer temalı şarkılar söyledi. Rusya Büyükelçiliği binasının girişinde de İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren elçilik çalışanlarının atalarının fotoğrafları sergilendi.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Zafer Günü kutlaması
    © Sputnik / Gözde Ocak
    İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren elçilik çalışanlarının atalarının fotoğrafları
    Etiketler:
    Türkiye, Büyükelçilik, 1 Mayıs, Zafer Günü, Aleksey Yerhov, Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği, Ankara, Rusya
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