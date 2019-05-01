Zaharova, Maduro'nun kaçacağına dair açıklamaları Esad hakkında çıkan yalan haberlere benzetti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Venezüella Devlet Başkanı Maduro, dün sabah saatlerinde ülkeyi terk edecekti ancak Rusya onu kalması için ikna etti" açıklamasına Facebook hesabı üzerinden yanıt verdi.

ABD'li gazetecilerin bu sabah kendisini arayarak konuyla ilgili yorum istediklerini anlatan Zaharova, "Caracas'ın ABD Dışişleri Bakanı'nı yalanladığını bilip bilmediklerini sorduğumda, 'Hayır' yanıtını aldım. Okyanus ötesindeki arkadaşlarımız için özel olarak bir kez daha belirtmek isterim ki, Maduro, Pompeo'nun yalanına yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Maduro hakkındaki haberleri Suriye'deki sürece benzeten Zaharova, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçtığına dair haberlerin Suriye krizinin sancılı döneminde dünya basınında düzenli olarak yer aldığını anımsattı.

Daha önce CNN'e konuşan Zaharova, Venezüella ordusunu demoralize etmeye çalışan ABD'nin şimdi de enformasyon harbi kapsamında yalan haberlere başvurduğunu söylemişti.