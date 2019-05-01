Lavrov: Venezüella'da saldırgan adımların ağır sonuçları olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezüella’daki darbe girişimini ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Venezüella'da saldırgan adımların ağır sonuçları olur" ifadelerine yer verildi.

© AFP 2019 / Win McNamee Pompeo'dan Venezüella açıklaması: Barışçıl geçişi tercih ederiz ancak askeri müdahale de ihtimal dahilinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Venezüella’daki son durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD tarafının isteği ile yapılan telefon görüşmesinde Lavrov ve Pompeo, Venezüella’daki durumu ele aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD’nin açık desteği ile muhalefetin iktidarı ele geçirme teşebbüsünde bulunduğu Venezüella’daki durum görüşmenin ana konusu oldu. Washington’un egemen bir devletin iç işlerine müdahalede bulunması ve onun yönetimini tehdit etmesinin uluslararası hukuk kurallarının kaba bir şekilde ihlali olduğu Rusya tarafından vurgulandı.

Agresif adımların sürdürülmesinin çok ciddi sonuçlara sebep olacağı belirtildi. Venezüella halkının kendi kaderini belirleme hakkı vardır. Özellikle güce dayalı, yıkıcı olan dış etkilerin demokratik süreç ile ilgisi yoktur."

Ayrıca görüşmede her iki bakanın Suriye’deki insani durumu da ele aldığı ifade edildi.