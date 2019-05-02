Rus Dışişleri'nden ABD'ye Venezüella tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, resmi haber kanalı Rossia-24'e, Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
© AFP 2019 / WANG ZHAO
ABD'nin Venezüella üzerindeki politikasını değerlendiren Zaharova, "Bu kesinlikle yumuşak bir güç değil. Bu agresif bir söylem, doğrudan korkutma, şantaj ve tehdit" değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, ABD'nin eylemleri yüzünden Venezüella'daki yaşamın kötüleştiğini vurgulayarak, "ABD'nin amacı, Venezuela'da panik, korku, kaygı ve ihanet hissi yaratarak, ülke vatandaşlarının moralini bozmaktır" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)