Putin, Rusya'da interneti dış tehditlerden koruyacak yasayı imzaladı

Küresel arenadaki gerilim nedeniyle düzenlenecek olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını sürdürülebilir kılmak isteyen Rusya'da, bu konuda önemli bir adım atıldı.

Vladimir Putin, ülkede internet erişimini sekteye uğratacak tehditlere karşı koyulması için hazırlanan yasayı onayladı.

Yasa çerçevesinde, küresel internet ağı altyapısında sorun yaşanması durumunda Rusya'da internete erişimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli önlemler belirlenecek.

İnternetin çalışmasına yönelik tehditlerin engellenmesini hedefleyen bir düzenleme yapılmasını öngören yasaya göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) olağanüstü durumlarda ülkedeki iletişim hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlayacak bir ağ izleme ve yönetim merkezi kuracak.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski 'Rusya ile siber savaş halindeyiz'

Kasım ayında yürürlüğe girecek yasa kapsamında, devlet kurumları ve devlete ait işletmelerin bilgileri internet üzerinde ayrıca bir şifreleme ile korunacak.

Şubat ayında Rusya'nın internet üzerinden olası küresel tehditlere karşı önlemler alacağı, bu önlemlerin belirlenmesi için ülkede internetin bir süreliğine kesileceği belirtilmişti.

Rus yönetiminin ülkede interneti küresel internet sağlayıcılardan bağımsız şekilde çalışır hale getirerek olası siber saldırılardan korunmayı planladığı ifade edilmişti.

Yasa tasarısı, 16 Nisan'da parlamentonun alt kanadı Duma'dan, 22 Nisan'da da üst kanadı Federasyon Konseyi'nden geçmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın küresel internetten kopmayı planlanmadığını, yasa tasarısını ülkenin dış müdahaleyle internetten koparılması tehdidi nedeniyle alınan zorunlu bir önlem olarak nitelemişti.