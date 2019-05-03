Rus korveti Stoykiy, eski bir gemiyi başarıyla vurdu

Baltık Filosu'nun Kalibr füze donanımına sahip Stoykiy savaş gemisi, Baltık Denizi'nde düzenlenen tatbikat sırasında hedef olarak belirlenen eski bir gemiyi başarıyla vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Filosu'nun Baltık Denizi'ndeki tatbikatı sırasında Stoykiy korvetinin atış yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

1.800 tonluk savaş gemisi, tatbikatta Uran tipi gemisavar füzesini ateşledi. Füze, 3 dakikadan daha kısa süre içinde hedefe ulaştı. Videoda Uran füzesinin rampadan çıktığı ve ıskartaya çıkarılmış gemiyi vurduğu anlar dikkat çekiyor.

Stoykiy, Rusya Donanması için geliştirilen en yeni sınıf korvetler arasında yer alıyor. Gemi, güçlü donanımı nedeniyle NATO tarafından fırkateyn olarak sınıflandırılıyor.