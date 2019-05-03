Rus Dışişleri'nden Batı destekli bazı Kürt liderlerin kongre girişimine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rakka'nın Ayn İsa kasabasında Batılı ülkelerin desteğini alan bazı Kürt liderlerin girişimiyle düzenlenen kongreye tepki gösterdi.Arap temsilcilerin kongrede düşük katılım sağladığını ve bu nedenle 'sözde kongre' organizatörlerinin etkinliğin statüsünü 'konferans' düzeyine kadar indirmek zorunda kaldığının altını çizen bakanlık, "Fırat'ın doğusundaki birçok Arap aşiretinin lideri 'kongre' fikrine sıcak bakmadığı için Washington, delegelere rüşvet verilmesi için önemli miktarda kaynak aktardı. Bilindiği üzere, organizatörler, kötü bilinen El Hol kampı da dahil olmak üzere, çeşitli kamplardan, hayatlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan açlığın pençesindeki sığınmacıları katılımcı yapma fikrini reddetmedi" ifadelerini kullandı."Bu etkinliğin ülkeyi parçalamaya yönelik olduğu, BM tarafından açıklanan Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına ilişkin ilkeleri ciddi şekilde ihlal ettiği aşikar. Yeni gerilim dalgasına yol açacak bu etkinlik, ulusal uzlaşı sağlamaya imkan sunan kırılgan yapıyı yıkacak" diye devam eden Rus Dışişleri, etkinliğin uluslararası toplumun, BM'nin ve Astana sürecindeki garantör ülkelerin krizi kısa süre içinde çözmeye yönelik çabalarını da baltalama amacı taşıdığını vurguladı.