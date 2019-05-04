‘ABD’nin yaptırım tehditleri Rusya ve İran’ın nükleer alandaki işbirliğini durdurmayacak’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı "Yeni yaptırımlar ile ilgili hiçbir tehdit, İran ile yasal ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizi durdurmayacak. Biz uzun süredir ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulamaları koşullarında yaşıyoruz, bunun 2012’den bu yana böyle devam ettiğini hatırlatırım. Bu süre içinde ABD tarafından uygulanan bu yasadışı yönteme karşı ciddi bir adaptasyonun sağlandığı ortada" diye konuştu.-
‘İranlı ortakların bu alanda daha da zengin deneyime sahip olduklarına’ dikkat çeken Ryabkov, ekledi:
“Dolayısıyla bu türdeki tehditleri sakin bir biçimde algılıyoruz, şantaja boyun eğmiyoruz ve Amerikalı meslektaşlar, kendi ulusal yasalarını ülke dışında da uygulama hakları olduğu düşüncesiyle hangi tedbirleri alırsa alsın, ülkelerimizin uluslararası hukuka ve ulusal mevzuatlarına tamamen uygun olarak, nükleer alan da dâhil olmak suretiyle İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğimizi sistematik olarak genişletip geliştireceğiz.”
Ancak aynı açıklamada, 4 Mayıs'tan itibaren İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin mevcut reaktör ünitesi dışında genişletilmesine yönelik yardım ve destek faaliyetlerinin yaptırıma maruz kalabileceği, ayrıca doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına girebileceği kaydedilmişti.
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