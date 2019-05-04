Rusya: İdlib’in güneyinde birleşen militanlar Hama’yı hedef alabilir

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde farklı gruplarda yer alan militanların Kaide kolu El Nusra Cephesi, yenilenmiş adıyla Heyet Tahrir Şam (HTŞ) komutası altında birleştiklerini, muhtemel hedeflerinin Hama kenti olabileceğini açıkladı.

Kupçişin, şu uyarıyı yaptı:

"Mevcut verilere göre İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde yer alan El Latamna ve Kafer-Zayta yerleşimlerinin yakınlarında çeşitli yasadışı silahlı oluşumlarında yer alan militanların HTŞ grubunun komutası altında toplandığı gözlemleniyor. Olası hedefinin Hama kentine yönelik bir saldırı olabileceği vurucu bir grubun oluşturulduğu göz ardı edilemez."