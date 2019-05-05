Kırım’ı ziyaret eden ABD’li aktivist: Onların yerinde olsam ben de Rusya’yı seçerdim

ABD’li aktivist McIntire, ziyaret ettiği Kırım’ın Rusya’ya tamamıyla entegre olduğunu, ayrıca Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının sorumsuzca uygulanmasının yanında hiçbir manasının da olmadığını söyledi.

Kırım’ı ziyaret eden uluslararası heyetin başkanı olan John McIntire, burada geçirdikleri beş günün ardından yarımadanın Rusya’ya tamamen entegre olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

‘RUSYA’NIN PARÇASI HALİNE GELMEK, KIRIMLILARIN MENFAATİNEYDİ’

© AFP 2019 / Vasiliy Maksimov Kırım Tatarları, değişimleri görmesi için Erdoğan’ı yarımadaya davet etti

Ayrıca uzaya silah ve nükleer güç yerleştirilmesine karşı çıkan bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olan McIntire, “Kırım’da bulunduğumuz sürenin ardından insanların neden bu yönde (Rusya’ya bağlanma yönünde) oy kullandıklarını artık biliyoruz. Zira Rusya’nın parçası haline gelmek, onların menfaatineydi. Kırımlı olsam ben de aynısını yapardım” dedi.

‘ABD’NİN KIRIM POLİTİKASININ RADİKALLİĞİ KARŞISINDA ŞAŞKINIZ’

Kırım’ı çok beğendiklerini, hatta buraya ‘aşık olduklarını’ söyleyen McIntire şöyle devam etti: “ABD’nin Kırım politikasının oldukça radikal olması karşısında şaşkınız. Hükümetimin (ABD yönetimi) Kırım ve Rusya ile iyi dost olamaması için bir sebep göremiyorum.”

‘KIRIM’A DÖNÜK YAPTIRIMLAR, SORUMSUZ BİRİNİN YAPACAĞI CİNSTEN BİR İŞ’

ABD’nin, Rusya’ya bağlanması gerekçesiyle Kırım’a uyguladığı yaptırımları ‘sorumsuz birinin yapacağı bir iş’ olarak gördüğünü de kaydeden McIntire, Kırımlıların bu tavrı hak etmediğini ifade etti.

‘SIRADAN ABD’LİLER GERÇEKLERİ BİLMİYOR’

Ayrıca ‘sıradan ABD’lilere’ Kırım hakkında ‘dengeli bilgi ulaşmadığını’ ve yarımada sakinlerinin durumunu bilmediklerini de ekledi.

Kırım’ı ziyaret edip burada beş gün geçiren heyet sadece ABD’li aktivistlerden oluşmuyordu. Heyet içerisinde İngiltere, İsveç, İsrail ve Nepal gibi çeşitli ülkelerin de temsilcileri yer alıyordu.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandum ile Rusya’ya bağlanmıştı.