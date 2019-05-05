Lavrov: Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin ciddi sonuçları olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin Venezüella’daki krizin çözümüne yönelik çabaları baltaladığını ve çok ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova’da bir araya gelen Lavrov, Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin Venezüella’daki krizin çözümüne yönelik çabaları baltaladığı ve çok ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, “Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimleri elbette ki demokratik süreçle alakalı olmayıp sadece krizin siyasi yollardan çözümünü baltalıyor ve böyle bir çizgiye devam edilmesinin ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.

'VENEZÜELLA ZORLA İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE DEĞİL SİYASİ DİYALOĞA İHTİYAÇ DUYUYOR'

Venezüella’daki krizin çözümü için politik diyalog çağrısında bulunan Lavrov, Moskova’nın ABD’nin öncülük ettiği, ülkedeki meşru iktidarı devirmeye yönelik yürütülen benzeri görülmemiş kampanyayı kınadığını vurguladı.

Lavrov, “ABD’nin öncülük ettiği, Venezüella’daki meşru iktidarı devirmeye yönelik yürütülen benzeri görülmemiş bir kampanya görüyoruz, bu kampanyayı kınıyoruz. Sadece Venezüellalılar kendi ülkelerinin akıbetini belirleme hakkına sahip, bunun içinse tüm siyasi güçlerin arasında kapsayıcı bir diyalog gerekli” ifadelerini kullandı.