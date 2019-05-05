Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı: 1 ölü, 4 yaralı

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı, iniş sırasında uçağın alev alarak yanmaya başladığı bildirildi.

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan Sputnik’e konuşan bir kaynak, Moskova-Murmansk seferini yapan Aeroflot’a ait yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığını, iniş sırasında uçağın alev alarak yanmaya başladığını belirtti.

Uçak havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek Şeremetyevo’ya dönüş izni istediğini aktaran kaynak, hava aracının inişini zor hava koşullarında gerçekleştirdiğini ve ancak ikinci denemede inmeyi başardığını kaydetti.

Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.



По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019

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KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR

Rusya Soruşturma Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamada, yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı’nda yanması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.https://t.co/vysHYALSIB pic.twitter.com/IBThZWm4cC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2019

​​YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Rusya acil servislerinden Sputnik’e konuşan bir kaynak, Aeroflot’a ait Sukhoi Superjet 100 uçağının yarısının yandığını söyledi. Yolcuların bir kısmının uçağı kendileri terk ettiklerini belirten yetkili, diğer kısmınınsa acil servis çalışanları tarafından tahliye edildiğini ifade etti.

Bu arada uçaktaki yangının tamamen söndürüldüğü bilgisi geldi.

Sukhoi Superjet 100 uçağının yarısının yandığı ve yangının tamamen söndürüldüğü belirtildihttps://t.co/vysHYALSIB pic.twitter.com/dO5VxOj5e3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2019

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​Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak ceza davası açtı.