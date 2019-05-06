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01:54 06 Mayıs 2019
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    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

    Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Avrupa, Rusya'ya karşı kendi güvenliğini kendisi sağlamalı

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Rusya
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    Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin Doğu Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunma söylemine inanmamak gerektiğini belirterek, "Avrupa Rusya'ya karşı kendi güvenliğini kendisi sağlamalı" dedi.

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    Eski Almanya Şansölye Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsveç’in Svenska Dagbladet gazetesine verdiği röportajda Avrupa’nın kendi güvenliğini kendisinin sağlaması gerektiğini söyledi.

    Gabriel, 'Rus tehdidine' karşı Polonya ve Baltık devletlerinin savunmasını sağlamak için Berlin’in savunmaya yıllık 200 milyar dolar ayırması gerektiğini söyledi. Avrupa’nın bu görevi ABD’nin yapabileceğine inanmamak gerektiğini söyleyen Gabriel, "Dünyanın değişmekte olduğunu anlamamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzeni özellikle Almanya için çok uygundu. ABD ve Fransa bir noktaya kadar diğer meseleleri çözerken biz kendi meselelerimizle ilgilenebiliyorduk. Şimdi durum farklı" dedi. 

    Pentagon
    © AA /
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    Gabriel, NATO'nun bir üyesine yapılan saldırının bütün üyelerine yapılmış olarak kabul edileceğini öngören 5'inci maddesinden ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphe duymasını söylemesinin tek problem olmadığını, Washington'un uzun süredir Avrupa üzerindeki sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını belirtti.

    Gabriel, Trump'ın NATO üyesi ülkelerin gayri safi milli gelirlerinin yüzde 2'sini savunmaya ayırması çağrısı için de milli gelirinin yüzde 1.2'sini savunmaya ayıran Almanya'nın oranı yüzde 1.5'a çıkarıp, kalan yüzde 0.5'ini veya 200 milyar doları Rusya'ya karşı Baltık devletleri ve Polonya'yı savunmaya ayırması gerektiğini söyledi. Gabriel, Almanya'nın Doğu Avrupa devletlerinin güvenliğini sağlama konusunda aslan payını ABD'nin elinden alması gerektiğini söyledi. 

    Etiketler:
    güvenlik, Sigmar Gabriel, Donald Trump, Doğu Avrupa, Rusya, ABD, NATO, Almanya
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