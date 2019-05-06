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14:51 06 Mayıs 2019
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    Moskova’daki uçak faciasının olası nedenleri belirlendi

    © Sputnik / Rusya Soruşturma Komitesi
    Rusya
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    Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova-Murmansk seferini yaparken acil iniş yapan ve çıkan yangında 41 kişiye mezar olan Rus Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet-100 faciasının olası nedenlerini açıkladı. Uçağın pilotu da iniş hızının normal olduğunu, yakıt depolarındaki doluluğun inişi zorlaştırdığını ve doluluğun sarsıntılı iniş sırasında uçağın alev almasına yol açmış olabileceğini ifade etti.

    Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı
    © Fotoğraf : Instagram/artemio_de_la_gurchello
    Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı: 41 ölü
    Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, 73 kişiden 41’inin ölümüne yol açan facia ile ilgili üç olasılık değerlendiriliyor.

    Komitenin açıklamasında “Soruşturmada olayın nedenleri ile ilgili çeşitli olasılıklar değerlendiriliyor. Bu ihtimaller arasında pilot, hareket memurları ve teknik denetleyicilerin yeteri kadar deneyimli olmaması, uçaktaki bir arıza ve kötü hava koşulları bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

    ‘YILDIRIM ÇARPMASI NEDENİYLE İLETİŞİM KESİLDİ’

    © REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
    Moskova’daki uçağın yolcusu yangının başladığı anları görüntüledi
    Diğer yandan uçağın pilotlarından Denis Yevdokimov, Telegram’da Baza kanalına yaptığı açıklamada, pilotlar aniden Şeremetyevo Havalimanı’na inmeye başlamadan çok kısa süre önce ani bir parlama ve bir patlama sesinin olduğunu söyledi. O sırada yıldırım çarpması nedeniyle kara ile iletişimlerinin kesildiğini aktaran Yevdokimov’un açıklamasına göre, bu arıza nedeniyle mürettebatın manuel inişten başka seçenek kalmadı.

    Daha sonra da nihayet telsiz bağlantısı kurulabildi, ancak Yevdokimov kendilerini piste iniş için yönlendiren hava trafik kontrol ekibine yalnızca birkaç kelime söyleyebildi. İniş sırasında uçak piste birkaç kez çarptı, bu da muhtemelen dolu yakıt depolarının zarar görmesine ve uçağın arka tarafında bir yangının alevlenmesine yol açtı.

    ‘YAKIT DEPOLARINDAKİ DOLULUK İNİŞİ ZORLAŞTIRDI’

    Rusya'da uçak kazası
    © REUTERS /
    Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın yolcusu: Uçağa yıldırım çarptı
    Yevdokimov, inişin neden bu kadar zor geçtiği sorusuna karşılık da “İnişten hemen sonra alev aldık” ifadesini kullandı. 

    Yevdokimov “İniş hızı yüksek değildi, normaldi. Uçuş el kitabına göre hareket ettik. Ancak uçağın yakıt depolarının dolu olması nedeniyle, ağırlığı gerekenden daha fazlaydı. Bu da uçağı güvenli bir şekilde piste indirmeyi fazlasıyla zorlaştırdı” dedi.

    ​Yevdokimov, yardımcı pilotla birlikte fazla ağır bir uçağın indirilişine ilişkin protokolü izlediklerini, ancak sarsıntılı inişin uçaktaki yangının alevlenmesine yol açmış olabileceğini kaydetti.

    ‘KARA KUTULAR BULUNDU’

    © REUTERS / STRINGER
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    Diğer yandan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu ve soruşturmacılar tarafından incelendiğini belirtti.

    Rusya  Soruşturma Komitesi Başkanı Svetlana Petrenko da uçaktaki konuşma ve parametrik  uçuş kayıt cihazlarının, depolardaki yakıt örnekleri, hareket memurluğu hizmetlerindeki ses ve görüntü kayıtlarının inceleme için alındığını ifade etti. Petrenko’ya göre, yakında genetik ve adli incelemelerin de başlayacağını kaydetti.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan da facianın ardından Sukhoi Superjet 100 uçağının hareket iznine son verilmesinin planlanmadığı aktarıldı.

    Etiketler:
    Sukhoi Superjet 100, Svetlana Petrenko, Sputnik, Rus Acil Durumlar Bakanlığı, Şeremetyevo Havalimanı, Telegram, Denis Yevdokimov, pilot, Kaza, uçak, Rus Aeroflot Havayolları, Murmansk, Moskova, Rusya Soruşturma Komitesi
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