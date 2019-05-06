Rusya, Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi

Deniz yoluyla Tuapse limanına ulaşan çileği inceleyen sağlık uzmanları, Rusya’da karantina listesinde olan batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşereye rastladı.
Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla doğrulandı. Sağlıksız ürünler ihracatçıya geri gönderildi.
TÜRKİYE RUSYA’YA İHRAÇ EDİLEN MEYVE VE SEBZELERİ DEZENFEKTE EDECEK
Rosselhoznadzor daha önce Türkiye’den getirilen meyve ve sebzelerin bitki sağlığı kalitesinin düşmesinden endişe duyduklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den gönderilen meyve ve sebzelerde bin 945 kez Rusya’nın karantina listesinde olan tarım zararlıları saptanmış, hastalıklı olduğu tespit edilen 30 bin tondan fazla ürünün ülkeye girişi yasaklanmıştı.
Dekoratif çiçek kültürlerinde ve sera ortamında yetiştirilen sebzelerde rastlanabilecek en zararlı haşereler sınıfında yer alan batı çiçek tripsi 224 bitki türüne zarar verebiliyor.
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