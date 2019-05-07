Lavrov: Venezüella'ya askeri müdahale olası değil

Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Finlandiya'da gerçekleştirilen Kuzey Kutbu Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.Rovaniemi kentindeki görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "Dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası hukuk ihlal edilerek düşmanlıklar sergilenmesine karşıyız, güç kullanımına ancak BM Güvenlik Konseyi tarafından yetki verilebilir ya da egemen bir ülkeye yönelik saldırı karşısında güç kullanılabilir" dedi.Lavrov, Venezüella'daki hiçbir seçenekte bu hususların hiçbirinin gözlenmediğini vurguladı.Lavrov ve Pompeo birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti, ancak yalnızca bir kez Helsinki'de haziranda yapılan Rusya-ABD zirvesi sırasında tam formatta görüşmüşlerdi. Bakanlar için ikinci olarak bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin Venezüella’daki darbe girişimine yönelik farklı yaklaşımları nedeniyle yeniden gerildiği bir döneme denk geliyor.