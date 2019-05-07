Lavrov'dan CNN'e 'Venezüella' tepkisi: Bazıları size 'yalan haber' diyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Finlandiya'da gerçekleştirilen Kuzey Kutbu Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Rovaniemi kentindeki görüşmeden sonra basının sorularını yanıtlayan Lavrov, CNN muhabiri tarafından ABD'nin Venezüella'ya yönelik olası askeri müdahalesi halinde Rusya'nın bunu durdurmak için hangi araçlara veya imkanlara sahip olduğu soruldu.

Yanıtına şakayla karışık "Bazıları şirketinizi 'yalan haber' olarak adlandırıyor ve şu anda siz de bir 'yalan soru' soruyorsunuz" diyerek başlayan Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi olmadan dünyanın herhangi bir yerinde askeri müdahale düzenlenmesine karşı olduğunu vurguladı.

'ASKERİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEYEN YOK'

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Lavrov, "ABD'li Kuzey Amerikalı ve Latin Amerikalı mevkidaşlarımla yaptığım görüşmeler ışığında, pervasız bir askeri çözümü destekleyen olduğunu görmüyorum. Umarım, herkesin sahip olduğu bu anlayış, fiili siyasete dönüşür ve bir askeri çözüm olmaz, zira bu felakete yol açar" dedi.

Lavrov, ABD'li diplomatların bu görüşü paylaşıp paylaşmadığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

#Lavrov & presser w/ @SecPompeo tells a @CNN reporter who asked what would #Russia do if #US decided to launch a military operation in #Venezuela: "Many call you media fake news, and you are now asking a fake question." — Maxim A. Suchkov (@MSuchkov_ALM) May 6, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, başta Rusya soruşturma konusunda olmak üzere, aleyhinde yayın politikası izleyen CNN'i yalan haberler yayınlamakla suçlamıştı.

Trump, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International hala önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor" demişti.