RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy'in tutukluluk süresi uzatıldı

Sputnik'e konuşan Vışinskiy'in avukatı Andrey Domanskiy, başkent Kiev'deki Podolskiy mahkemesinin müvekkilinin tutukluluk süresini 22 Temmuz'a kadar uzattığını belirtti.Vışinskiy'in tutukluluğunu elektronik kelepçeli ev hapsi şeklinde geçirmesi için başvuruda bulunduklarını kaydeden Domanskiy, başvurularının reddedildiğinin altını çizdi.15 Mayıs 2018'de RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, cezaevinde kalmaya devam ediyor.Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.