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04:51 08 Mayıs 2019
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    Moskova'da yanan uçağın içine dönen pilotun görüntüleri yayınlandı

    © Sputnik / Rusya Soruşturma Komitesi
    Rusya
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    Moskova’nın Şeremetyev Havalimanı’na acil iniş yaptıktan sonra alev alan uçağın pilotlarından birinin ateş saran uçağa döndüğünü gösteren görüntüler yayınlandı.

    Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı
    © Fotoğraf : Instagram/artemio_de_la_gurchello
    Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı: 41 ölü
    Sosyal medyada, pistte yanan Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının videosundan bazı kareler yayınlandı. Bu karelerde, pilotlardan birinin kabinin ön camından çıktıktan sonra acil çıkış kapısındaki şişme kaydıraktan tekrar uçağa geri döndüğü görülüyor.

    Pilotun, kaptan pilota uçaktan çıkmaya yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kaptan pilotun uçuş dokümanlarını kurtarmaya çalıştığını yazdı.

    Diğer yandan uçağın kaptan pilotu Denis Yevdokimov’un babası Aleksandr Yevdokimov, REN TV televizyonuna, oğlunun ikinci pilota ön camı kullanarak kabini terk etmesini emrettiğini, kendisinin de son ana kadar uçakta kaldığını anlattı.

    Halihazırda Denis Yevdokimov hastanede bulunuyor.

    Kazadan mürettebatı suçlamama çağrısında bulunan baba, “Oğlum, Il-76 pilotuydu, yedek albay, ardından ikinci pilot, sonra kaptan pilot olarak görev yaptı. Uzun yıllar boyunca Boeing kullandı sonra SSJ-100’e geçti” diye konuştu.

    Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler:
    pilot, Uçak kazası, Aeroflot, Moskova, Rusya
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