Moskova'da yanan uçağın içine dönen pilotun görüntüleri yayınlandı

Sosyal medyada, pistte yanan Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının videosundan bazı kareler yayınlandı. Bu karelerde, pilotlardan birinin kabinin ön camından çıktıktan sonra acil çıkış kapısındaki şişme kaydıraktan tekrar uçağa geri döndüğü görülüyor.

Pilotun, kaptan pilota uçaktan çıkmaya yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kaptan pilotun uçuş dokümanlarını kurtarmaya çalıştığını yazdı.

Diğer yandan uçağın kaptan pilotu Denis Yevdokimov’un babası Aleksandr Yevdokimov, REN TV televizyonuna, oğlunun ikinci pilota ön camı kullanarak kabini terk etmesini emrettiğini, kendisinin de son ana kadar uçakta kaldığını anlattı.

Halihazırda Denis Yevdokimov hastanede bulunuyor.

Kazadan mürettebatı suçlamama çağrısında bulunan baba, “Oğlum, Il-76 pilotuydu, yedek albay, ardından ikinci pilot, sonra kaptan pilot olarak görev yaptı. Uzun yıllar boyunca Boeing kullandı sonra SSJ-100’e geçti” diye konuştu.

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.