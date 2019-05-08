Lavrov: İran nükleer anlaşmasıyla ilgili durum ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmayla ilgili durumun ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklandığını söyledi.

Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin yıldönümünde Moskova'da bir araya geldi.

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Görüşmenin başında yaptığı konuşma sırasında JCPOA ile ilgili mevcut durumun ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklandığını belirten Lavrov, "Anladığım kadarıyla, ana gündem maddemiz İran'ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı ile BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında belirtilen yükümlülüklerini reddeden ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklanan durum olacak" ifadelerini kullandı.

'RUHANİ'NİN MESAJINI ALDIK'

Lavrov, Zarif'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin JCPOA'yla ilgili mesajını kendilerine ulaştırdığını belirtti.

Moskova yönetiminin bu mesajı dikkatle inceleyeceğini kaydeden Lavrov, Zarif'le görüşmesinin konuyla ilgili değerlendirmeleri ve açıklamaları birinci ağızdan alma imkanı sunacağını ve bunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Lavrov, Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını korumasını takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

8 Mayıs 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. Bu kararın ardından İran'a yaptırım politikasına geri dönen Washington yönetimi, ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de yürürlüğe koymuştu.