Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın karakutusundaki diyaloglar yayınlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda yanan ve 41 kişiye mezar olan Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 uçağının pilotlarının hareket memurları ile konuşmaları yayınlandı.

Basında Sukhoi Superjet 100 uçağının pilotlarının hareket memurları ile konuşmalarının karakutudan deşifre edilmiş halleri yayınlanmıştı. Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada konuşmaların doğruluğunu teyit etti.

Yayınlanan diyaloglarda uçağa çarpan ve mürettebatı havalimanına dönmeye zorlayan yıldırımın aslında büyük bir hasar vermediği anlaşılıyor.

Yayınlanan bilgilere göre, kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra uçağın pilotu Denis Yevdokimov, hareket memuru ile bağlantıya geçti. Pilot, uçakta yangın olduğu bilgisi verdikten sonra hareket memurundan acil iniş talimatı geldi. Yevdokimov, o sırada bağlantı ve otomatik pilotla ilgili sorun yaşandığı bilgisini de aktardı.

OTOMATİK İNİŞ SİSTEMİ ÇALIŞMADI

© Sputnik / Rusya Soruşturma Komitesi Moskova'da yanan uçağın içine dönen pilotun görüntüleri yayınlandı

Talimatlar doğrultusunda iniş devam ederken bir noktada pilot, piste giriş için hazır olmadıklarını ve memurdan havalimanı üzerinde bir tur attıktan sonra tekrar iniş yaptırmayı denemesini kaydetti. Havada tur atıldıktan sonra otomatik iniş sistemi çalışmadığından, pilotun talebi üzerine iniş sırasında en hassas ve modern otomatik sistemlerinden biri olan aletli iniş sistemi (ILS) kullanıldı. Aynı zamanda çalışan bağlantı kanalı üzerinden hareket memurundan düzeltici komutlar aldı.

ILS sistemi ile pilot için bir iniş rotası çiziliyor, pilota ise yalnızca doğru hizada gitmek kalıyor. Ancak bu sırada uçuş ekibinin yardım taleplerini tekrarlaması nedeniyle destek de her dakika devam etti. Bu sayede alçalma tamamen normal modda gerçekleşti. Yere yalnızca bir metre kaldığında da hareket memuru yer hizmetlerine gerektiği durumda uçağa taksi yollarına girmesi için yardım etmelerini talep etti. Ancak iniş gerçekleşemedi.

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.