Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın karakutusundaki diyaloglar yayınlandı

Yayınlanan diyaloglarda uçağa çarpan ve mürettebatı havalimanına dönmeye zorlayan yıldırımın aslında büyük bir hasar vermediği anlaşılıyor.
Yayınlanan bilgilere göre, kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra uçağın pilotu Denis Yevdokimov, hareket memuru ile bağlantıya geçti. Pilot, uçakta yangın olduğu bilgisi verdikten sonra hareket memurundan acil iniş talimatı geldi. Yevdokimov, o sırada bağlantı ve otomatik pilotla ilgili sorun yaşandığı bilgisini de aktardı.
OTOMATİK İNİŞ SİSTEMİ ÇALIŞMADI
ILS sistemi ile pilot için bir iniş rotası çiziliyor, pilota ise yalnızca doğru hizada gitmek kalıyor. Ancak bu sırada uçuş ekibinin yardım taleplerini tekrarlaması nedeniyle destek de her dakika devam etti. Bu sayede alçalma tamamen normal modda gerçekleşti. Yere yalnızca bir metre kaldığında da hareket memuru yer hizmetlerine gerektiği durumda uçağa taksi yollarına girmesi için yardım etmelerini talep etti. Ancak iniş gerçekleşemedi.
Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.
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