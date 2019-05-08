Peskov: İran, JCPOA'ya ilişkin kararını ABD'nin kışkırtması sonucu aldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini askıya alma kararının ABD'nin kışkırtmasının sonucu olduğunu söyledi.

© AA / Sefa Karacan Ruhani: Nükleer anlaşmadaki çıkarlarımız korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmadaki iki taahhüdü askıya aldıklarını açıklamıştı.

'PUTİN BİRÇOK KEZ SÖYLEDİ'

Gazetecilerin sorusu üzerine Ruhani'nin sözlerini yorumlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'a haksız yere baskı uygulanmasına yol açan etraflıca düşünülmeyen ve mantıksız kararların, şu anda karşılaştığımız gibi, Tahran'ın isteksizliğini, adımlarını kışkırttığını birçok kez söyledi. Şimdi bu sonuçların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz" dedi.

'DURUM CİDDİ'

Mevcut durumu 'ciddi' olarak niteleyen Peskov, durumun analiz edilmesi ve diplomatik temsilcilikler üzerinden temaslar kurulması gerektiğini belirtti.

'KISITLAMA KARARI ALMADAN ÖNCE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILMALI'

Peskov'a Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin "İran JCPOA'daki yükümlülüklerini yerine getirmezse Paris kısıtlayıcı önlemleri yeniden uygulamaya koyabilir" açıklaması da soruldu.

Bunu konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizen Peskov, "Önce durumu bilinçli şekilde değerlendirmemiz ve konuya ilişkin görüşlerimizi birbirimizle paylaşmamız gerekir" yanıtını verdi.

© Sputnik / Valery Melnikov Lavrov: İran nükleer anlaşmasıyla ilgili durum ABD'nin sorumsuzca tutumundan kaynaklanıyor

Peskov, Rusya'nın anlaşmanın canlı tutulmasını istediğini ve Rus diplomatların bunun için Avrupalı yetkililerle görüşerek elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

RUHANİ, 26. VE 36. MADDELERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Nükleer anlaşmadaki 26. ve 36. maddelerinin karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesi durumunda kendilerine de adım atma hakkı verdiğini dile getiren Ruhani, bugün nükleer anlaşmaya taraf beş ülkeye iki uygulamayı durduracaklarını ilettiklerini belirtmişti.

Ruhani, anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmede 300 kilogramın üzerine çıkıldığında fazlasını başka ülkelere sattıklarını ve karşılığında nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan ‘sarı kek’ aldıklarını ancak bugünden itibaren bu satışın durdurulacağını söylemişti.

Ağırlaştırılmış suyun da İran'da 130 tonu geçmesi durumunda fazlasını başka ülkelere sattıklarını aktaran Ruhani, bu uygulamayı da durduracaklarını ve zenginleştirilmiş uranyum ile ağırlaştırılmış suyu artık satmayacaklarını ifade etmişti.