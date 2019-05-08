Zaharova: İsveçli diplomatlar İsveç’in adımına karşılık olarak sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki İsveçli diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilmesinin İsveç’in attığı adıma bir karşılık olduğunu belirtti.

Bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zaharova, iki İsveçli diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilmesinin İsveç’in attığı adıma karşılık niteliği taşıdığını ifade etti.

İsveç’teki Rus Büyükelçiliği’nden bazı diplomatlara vize verilmemesi karşılığında iki İsveçli diplomatın Rusya’dan sınır dışı edildiği yönündeki haberi yorumlamasını rica eden gazetecilere yanıt veren Zaharova, “Bu konular bizim yorumumuzu gerektirmiyor. Sorunun derinine inmeden, yanıtın sizin sorunuzun içinde olduğunu söyleyebilirim. ‘Karşılığında’ ifadesi bunu açıklıyor. Geleneksel olarak yorumlamamaya çalıştığımız bu konu üzerindeki tartışmalara son verelim artık” diye konuştu.

Daha önce Expressen gazetesi, İsveç Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin bazı çalışanlarına diplomatik vize vermeyi reddetmesinin ardından Moskova’nın karşılık olarak iki İsveçli diplomatı Rusya’dan sınır dışı etme kararı aldığını yazmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rasmus Eljanskog ise bugün Rus basınına konuya ilişkin açıklamasında Stockholm’ün Rus yetkililerin bu kararından üzüntü duyduğunu belirtmişti. Eljanskog’a göre İsveç, Rus diplomatın vizesinin uzatılmayacağını daha önce duyurmuştu.