Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'e hapis cezası

© REUTERS / Sergei Karpukhin Bakanlık görevlilerine saldıran Rus futbolcular Kokorin ile Mamayev'e 2 ay hapis

Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, 'holiganlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanan Kokorin'i 18 ay ve Mamaev'i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.

Rusya Premier Lig'de bu yıl şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in Ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Zenit St. Petersburg oyuncusu Aleksandr Kokorin ve Krasnodar forması giyen Pavel Mamayev'in saldırması sonucu isimleri duyulan iki bakanlık görevlisi Denis Pak ve Sergey Gaysin'e devlet nişanı vermişti.