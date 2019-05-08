Sovyet askeri fotoğrafçının kızı, Berlin’de dalgalandırılan Zafer Bayrağı fotoğrafının nasıl çekildiğini anlattı

Haldey, babasının Sovyetler Birliği bayrağını bir masa örtüsünden kendi diktiğini ve daha sonra 3 askerle birlikte yarı yıkılmış haldeki binanın çatısına çıktığını söyledi.
Çekilen karenin, Aleksey Kovalev adlı askerin çatının en ucuna kadar ilerlemesi sayesinde bu kadar etkileyici olduğunu aktaran Haldey, diğer bir askerinse Kovalev’i, düşmemesi için çizmelerinden tuttuğunu sözlerine ekledi.
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Rusya’nın Murmansk kentinden Berlin'e giden bin 418 günlük yolculuğuna Leica kamerasıyla çıkan Yevgeniy Haldey'in çektiği fotoğraflar, klasik eserler olarak tarihteki yerini aldı, ders kitaplarında ve ansiklopedilerde görsel olarak kullanılmaya devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)