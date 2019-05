Moskova’da yanan uçağın kahraman kabin memurunun kız arkadaşına son mesajı ortaya çıktı

View this post on Instagram

Moskova'da yanan uçakta yolcuların hayatlarını kurtarmak isteyen kabin görevlisi Maksim hayatını kaybetti. #SputnikTürkiye #SputnikTR #Türkiye #Türkiyecumhuriyeti #TR #Türk #Turk #Turkey #Rusya #Haber #Haberler #Dünya #Güncelhaber #Gündem #Gundem #Dünya #Populer #igturkey #instagramtr #instagramtürkiye #instagramturkiye #Rusya #Moskova #Uçak #Kaza