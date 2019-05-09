Moskova’da yanan uçağın kahraman kabin memurunun kız arkadaşına son mesajı ortaya çıktı

Moskova-Murmansk seferini yaparken a 41 kişiye mezar olan Rus Aeroflot Havayolları’na ait uçakta, yolcuların kurtulması için mücadele veren ve ölen tek kabin memuru olan 22 yaşındaki kahraman Maksim Moiseyev’in kız arkadaşına son mesajının “Seni seviyorum” olduğu öğrenildi.

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda yanan Aeroflot uçağında yolcuları kurtarmaya çalışırken ölen Moiseyev, ölümünden önce kız arkadaşı Kseniya Obraztsova’yı her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalıştı.

Uçakta hayatını kaybeden tek kabin görevlisi olan Moiseyev, iniş sırasında kız arkadaşına gönderdiği son mesaj “Seni seviyorum” oldu. Yangında yolcuların kurtulması için görevini son ana kadar yerine getiren ve arka kapıyı açmaya zorlayan Moiseyev, sevgilisinin yanıtını göremedi.

20’li yaşlarda olduğu düşünülen kız arkadaşının da şu an Moiseyev’in ailesiyle birlikte olduğu belirtiliyor.

Cesareti için Moiseyev’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onurlandırılıp onurlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Moskova yakınlarındaki Monino’da bir okulda öğrenim görmüş olan Moiseyev, yaşadığı yer olan Murmansk’a giden uçakta görevdeydi. Facia sırasında uçakta bulunan beş kabin görevlisinden yalnızca Moiseyev hayatta kalamadı. Dün onun adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İnternete yansıyan görüntülerde diğer kabin görevlilerinin uçaktan kaçtıktan sonra yangını izlediği görüldü.

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.