Putin: Zafer Günü, Rusya halkı için her zaman ihtiyatlı olma gerekliliğinin anımsatıcısı

Putin, "Büyük Zafer Günü, hafıza, vicdan ve ihtiyatımızın hiçbir zaman yok olmaması için bize ülkenin kaderi olarak verildi. Tüm halkımız, muzaffer nesli ve onun bizler için izlediği kahramanca yolu anıyor ve onlara minnettarlığını belirtiyor. Bu bizim yakın geçmişimiz, hayatımızın bir parçası, ahlaki temelimiz, arzularımızın ve düşüncelerimizin, eylemlerimizin ve davranışlarımızın göstergesidir" ifadelerini kullandı.
'SAVAŞI KENDİ KANINDAN OLANLARI KORUMAK İÇİN BİR VE BÜTÜN OLANLAR SAYESİNDE KAZANDIK'
'DEMİR GİBİ İRADENİZ TÜM DÜNYAYI KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR'
Bilhassa vatanseverliğin ve temel değerlere bağlılığın savaş yıllarında milyonlarca insan için büyük bir destek olduğunun altını çizen Putin, gazilere hitap ederek, "Her şeyin üstesinden geldiniz; Nazileri def etme, bozguna uğratma konusundaki demir gibi iradeniz bugüne dek sadece bizleri değil, tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor" dedi.
Rus lider, konuşmasının sonunda, "Meşhur muzaffer neslimiz için, Büyük Zafer için, Anavatanımızın, sevgili Rusyamızın refahı için!" diyerek kadeh kaldırdı.
«Позвольте предложить тост - за прославленное поколение победителей, за великую Победу, за процветание нашей Родины, нашей любимой России!»: Путин поднял рюмку с ветеранами на приеме в Кремле pic.twitter.com/sxdp3cpEoX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 Mayıs 2019
PUTİN, EBEDİ ATEŞ'E ÇELENK BIRAKTI
Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki resepsiyondan önce Kremlin duvarlarının dibindeki Aleksandrov Bahçesi'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'ndaki Ebedi Ateş'e çelenk bıraktı.
Ebedi Ateş'e kırmızı karanfillerden hazırlanan çelengi bırakan Putin, anavatanın savunucuları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Çelenk bırakma törenine Büyük Anavatan Savaşı gazileri, Başbakan Dmitriy Medvedev ve kabine üyeleri, askeri yöneticiler, Rus siyasi partilerinin liderleri ve parlamentonun alt ve üst kanadının başkanları da katıldı.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду https://t.co/F0DeLxzuNe pic.twitter.com/wmwgVKCJAn— РИА Новости (@rianru) 9 Mayıs 2019
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