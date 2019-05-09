Putin: Zafer Günü, Rusya halkı için her zaman ihtiyatlı olma gerekliliğinin anımsatıcısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nü Rusya halkı için 'gurur ve vicdan' göstergesi ve her zaman ihtiyatlı olma gerekliliğinin anımsatıcısı olarak niteledi.

Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 74. yıldönümü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda verdiği resepsiyonda konuştu.

Putin, "Büyük Zafer Günü, hafıza, vicdan ve ihtiyatımızın hiçbir zaman yok olmaması için bize ülkenin kaderi olarak verildi. Tüm halkımız, muzaffer nesli ve onun bizler için izlediği kahramanca yolu anıyor ve onlara minnettarlığını belirtiyor. Bu bizim yakın geçmişimiz, hayatımızın bir parçası, ahlaki temelimiz, arzularımızın ve düşüncelerimizin, eylemlerimizin ve davranışlarımızın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI KENDİ KANINDAN OLANLARI KORUMAK İÇİN BİR VE BÜTÜN OLANLAR SAYESİNDE KAZANDIK'

"Zira her Rus ailesinin çocuklarına ve torunlarına aktardığı cepheden mektupları, definleri, sararmış fotoğrafları, gazilerin anı ve sözlerini kapsayan kendi gizli savaş hafızası var" diye devam eden Rus lider, savaş yıllarında düşmanın askeri teknik araçlar ve askeri güç kullanılarak yenilgiye uğratılmadığını, yıkıcı silahın hem cephede hem de cephe arkasında kendi kanından, soyundan olanları korumak için bir ve bütün olan halkın elinde bulunduğunu vurguladı.

'DEMİR GİBİ İRADENİZ TÜM DÜNYAYI KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR'

Bilhassa vatanseverliğin ve temel değerlere bağlılığın savaş yıllarında milyonlarca insan için büyük bir destek olduğunun altını çizen Putin, gazilere hitap ederek, "Her şeyin üstesinden geldiniz; Nazileri def etme, bozguna uğratma konusundaki demir gibi iradeniz bugüne dek sadece bizleri değil, tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor" dedi.

Rus lider, konuşmasının sonunda, "Meşhur muzaffer neslimiz için, Büyük Zafer için, Anavatanımızın, sevgili Rusyamızın refahı için!" diyerek kadeh kaldırdı.

«Позвольте предложить тост - за прославленное поколение победителей, за великую Победу, за процветание нашей Родины, нашей любимой России!»: Путин поднял рюмку с ветеранами на приеме в Кремле pic.twitter.com/sxdp3cpEoX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 Mayıs 2019

​PUTİN, EBEDİ ATEŞ'E ÇELENK BIRAKTI

Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki resepsiyondan önce Kremlin duvarlarının dibindeki Aleksandrov Bahçesi'nde bulunan Meçhul Asker Anıtı'ndaki Ebedi Ateş'e çelenk bıraktı.

Ebedi Ateş'e kırmızı karanfillerden hazırlanan çelengi bırakan Putin, anavatanın savunucuları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çelenk bırakma törenine Büyük Anavatan Savaşı gazileri, Başbakan Dmitriy Medvedev ve kabine üyeleri, askeri yöneticiler, Rus siyasi partilerinin liderleri ve parlamentonun alt ve üst kanadının başkanları da katıldı.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду https://t.co/F0DeLxzuNe pic.twitter.com/wmwgVKCJAn — РИА Новости (@rianru) 9 Mayıs 2019

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