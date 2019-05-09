Georgiyevskaya votkasının sonu geliyor olabilir

Rusya’da Büyük Vatan Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na karşı kazanılan Büyük Zafer’le özdeşleştirilen sembol ve resimlerin alkollü ürünlerde kullanılmasının yasaklanması teklif edildi. Yasak gerçekleşirse, ülkenin en iyi markalarından Beluga’nın ürettiği ve üzerinde siyah-turuncu kurdelenin kullanıldığı Georgiyevskaya votkasının sonu gelebilir.

İzvestiya’ya göre, Rusya’da alkol ve uyuşturucu kullanımında toplum ve devletin çabalarını birleştirmeyi amaçlayan Trezvaya Rossiya federal projesi, Beluga markasının ürettiği premium sınıf Georgiyevskaya votkasının raflardan kalmasına yol açabilecek bir teklifte bulundu. Rusya ticaret ve sağlık bakanlıklarına alkollü ürünlerde bugün 74. yıldönümü olan Büyük Zafer’le ilgili sembol ve resimlerin kullanılmasının yasaklanması teklif edildi.

Rusya’daki raflarda zaferin sembolü olan siyah-turuncu renkli Aziz Georgiy Kurdelesi’nin (Georgiyevskaya Lenta) bulunduğu votka şişelerinin görülebildiğine dikkat çekilen teklifte, ülkedeki en iyi alkollü ürün firmalarından Beluga’nın Georgiyevskaya votkası örneği verildi. Nitekim bu votkanın şişesinin kapak ve alt kısmında bu kurdele yer alıyor.

Bir diğer örnek olarak da ‘Vmeste’ markasının votkası gösterildi. Kamuflaj desenli bu votka şişelerinin üzerinde de bir asker, Aziz Georgiy Kurdelesi ve 9 Mayıs yazısı bulunuyor.

Trezvaya Rossiya Başkanı Sultan Hamzayev, markaların agresif pazarlama yöntemleri kapsamında bu tür sembolleri kullanmasının, zafer anlayışını itibarsızlaştırdığını ifade etti.

Daha önce Büyük Vatan Savaşı gazileri de bu kurdelenin reklam amacıyla kullanılmaması gerektiğini ifade etti.