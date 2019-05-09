Putin, babasının fotoğrafıyla Ölümsüz Alay yürüyüşüne katıldı

Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı Ölümsüz Alay yürüyüşü düzenleniyor.
Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor.
Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади https://t.co/LSfxKNZ6vn pic.twitter.com/nde5gQGYBy— РИА Новости (@rianru) May 9, 2019
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu yıl beşinci kez yürüyüşte yer aldı. Putin, en ön safta İkinci Dünya Savaşı'nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıdı.
'Ölümsüz Alay' yürüyüşü ilk olarak 2012 yılında Sibirya Bölgesi'ndeki Tomsk kentinde düzenlendi. 2013 yılında yaklaşık 120 kentte düzenlenen etkinlik, Kazakistan ve Ukrayna'da da gerçekleştirilmişti. Etkinliğe olan ilginin son yıllarda artmasıyla bu önemli yürüyüş geleneksel hale geldi.
Putin’e geçen yıl katıldığı yürüyüşte İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gibi isimler eşlik etmişti.
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