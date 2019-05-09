Putin, babasının fotoğrafıyla Ölümsüz Alay yürüyüşüne katıldı

Sovyetler Birliği’nin Nazilere karşı kazandığı zaferin 74. yıldönümünde, İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının anıldığı Ölümsüz Alay yürüyüşüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rus lider her yıl olduğu gibi yine savaşta gazi olan babasının fotoğrafını taşıdı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor

Rusya’da bugün, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı Ölümsüz Alay yürüyüşü düzenleniyor.

Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor.

Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади https://t.co/LSfxKNZ6vn pic.twitter.com/nde5gQGYBy — РИА Новости (@rianru) May 9, 2019

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu yıl beşinci kez yürüyüşte yer aldı. Putin, en ön safta İkinci Dünya Savaşı'nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıdı.

Putin, 2015’te Zafer Günü öncesinde Russkiy Pioner dergisinde Sovyet donanmasının denizaltı filosunda görev yapan babasının savaş patlak verdikten sonra acilen Sivastopol'e çağrıldığını yazmıştı. Putin, babasının daha sonra gönderildiği Leningrad’daki bir saldırıda ağır yaralandığını, babasının hayatının geri kalanında ayağındaki şarapnel parçalarıyla yaşadığını aktarmıştı.

'Ölümsüz Alay' yürüyüşü ilk olarak 2012 yılında Sibirya Bölgesi'ndeki Tomsk kentinde düzenlendi. 2013 yılında yaklaşık 120 kentte düzenlenen etkinlik, Kazakistan ve Ukrayna'da da gerçekleştirilmişti. Etkinliğe olan ilginin son yıllarda artmasıyla bu önemli yürüyüş geleneksel hale geldi.

Putin’e geçen yıl katıldığı yürüyüşte İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gibi isimler eşlik etmişti.