Lavrov: ABD'nin Kürtleri Arap bölgelerine yerleştirme çabası, Suriye'nin bölünmesine yol açabilir

Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin onların ulusal mirası olarak kalması gerektiğini söyledi.

'AYRILIKÇILIĞA VE SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE UZANACAK BİR YOL'

Uzun bir geçmişe sahip olan ve Suriye'de yüzyıllardır varlık gösteren bir millet olarak Suriyeli Kürtlerin haklarını kullanabilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Kürtlerin yaşadığı bölgeler, onların ulusal mirası olarak kalmalı. ABD'nin Suriyeli Kürtleri Arapların tarihsel olarak yaşadıkları bölgelere yerleştirme girişimleri, kötü bir süreç olmakla birlikte, doğrudan ayrılıkçılığa ve Suriye'nin bölünmesine uzanacak bir yoldur" dedi.

'YABANCI BİRLİKLER FIRAT'IN DOĞUSUNDA İŞGALCİ KONUMUNDA'

Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili endişelerini de dile getiren Lavrov, bu bölgede varlık gösteren yabancı birlikler ve özel operasyon kuvvetlerinin Suriye'nin bu bölümünde işgalci konumunda bulunduğunun altını çizdi.

"Bu güçler (Suriye yönetimi tarafından) davet edilmedi. Bölgede hukuka aykırı şekilde konuşlandırıldılar ve hâlâ Kürt kartını oynamaya çalışıyorlar. Biz, Kürt sorununun, Kürtlerin yaşadığı devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" diye devam eden Lavrov, ABD'nin ve Fransa da dahil kendisine sahada destek veren müttefiklerinin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyulması konusunda düzenli olarak dile getirdikleri hususları uygulamaya koyması gerektiğini vurguladı.

Lavrov'un açıklaması, Fırat'ın doğusundaki Deyr ez Zor'da Arapların YPG yönetimine karşı protestolarını sürdürdüğü döneme denk geldi.

Türkiye YPG'yi, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.