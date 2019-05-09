Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sovyetler'in Naziler'e karşı zaferinin 74. yıldönümü kutlandı 

Nazi Almanyası'nın Sovyetler tarafından yenilgiye uğratılıp tarih sayfasından silinmelerinin anıldığı Zafer Bayramı, Rusya ve yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu nedenle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bir davet verildi.

​Besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın dinletisiyle başlayan davet, konuklar için düzenlenen kokteyl ile devam etti.

​İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse Moskova'ya kadar ilerleyen Nazilerin tarih sayfasından silinmesinin sembolü olan Zafer Bayramı, Rusya'da çok geniş bir biçimde kutlanıyor. Zira bu tarihin olayın anlamını ayrımsayamayan ya da aile büyüklerinden savaş hatıralarını dinlemeyenlerin sayısı yok denecek kadar az.

Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Moskova'da düzenlenen askeri geçitte yaptığı konuşmaya, "Rusya halkı savaşın ne olduğunu biliyor. Zira savaş her bir aileye keder getirdi. Sovyet insanının cesaretini ve zafer için kendini feda edişini asla unutmayacağız" demişti.

'We will never forget their courage and self-abnegation and that unmeasured price they paid for the victory' - #Putin delivers address to nation from Red Square pic.twitter.com/zFIwufBeNW — Ruptly (@Ruptly) May 9, 2019

​Ayrıca Rusya ordusunun, faşizme karşı savaşan Sovyet askerlerinin 'Ölürüm ama teslim olmam' şeklindeki yeminlerini hiç unutmadığını ifade eden "Putin, Ordumuzun, vatan savunucularının prestijini güçlendirmek için ordumuzun ve silahlarımızın savunma kapasiteleri güçlendirmek için gereken her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" vurgusunu yapmıştı.

Bunun yanında Rus lider, ülkesinin, 'terörizm, neo-Nazizm ve aşırıcılığa karşı koymaya hazır olan herkesle işbirliğine olduğu' mesajını da vermişti.

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