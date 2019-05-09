Rusya’dan İran nükleer anlaşması için komisyon kurma çağrısı

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde, anlaşma çerçevesindeki iki taahhüdünü durdurduğunu açıklamıştı. Tahran, nükleer anlaşmadaki 26. ve 36. maddelerinin karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesi durumunda kendilerine de adım atma hakkı verdiğini kaydetmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Eğer nükleer anlaşmaya taraf ülkelerle 60 gün içinde müzakere masasına oturup petrol satışı ve bankacılık konularında milli menfaatlerimiz temin edilirse bugünkü duruma geri döneriz. Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda beş ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz” diye uyarıda bulunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)