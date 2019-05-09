Putin, 71. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla İsrail yönetimini tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bağımsızlığının 71. yıldönümü dolayısıyla İsrail yönetimini tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in 71. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benyamin Netanyahu'ya telgraf gönderdi.

71. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla Rivlin ve Netanyahu'yu kutlayan Putin, "Ortadoğu'da, İsrail ile tüm bölge ülkeleri ve halklarının güvenliğini ve güvenli gelişimini sağlayacak adil ve kapsayıcı bir çözüm bulunması için aktif çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve İsrail arasındaki dostane ilişkilerden övgüyle söz eden Putin, iki ülke arasındaki diyaloğun ve yapıcı işbirliğinin yanı sıra uluslararası sorunları çözme konusundaki ortaklığın gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.