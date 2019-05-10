Lavrov: Japonya'yla barış anlaşması konusunda önemli görüş ayrılıkları var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Tokyo arasında barış anlaşması konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu ve bunları nasıl aşabileceklerini görmeleri gerektiğini söyledi.

Lavrov, Moskova'da Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya geldi. Bakanların görüşmesinde en önemli gündem maddesi, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri imzalanamayan barış anlaşması.

Lavrov, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, iki ülke arasında anlaşma konusunda önemli görüş ayrılıkları olduğunun altını çizdi.

Lavrov, "Yapacağımız bu müzakerelerin, istişarelerin görüş ayrılıklarının içeriğini daha iyi anlamamıza ve yaklaşımlarımızı birbirine yakınlaştırma imkanı olan noktaları anlamamıza imkan sunacağını umuyorum" dedi.

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İki ülke dışişleri bakanlarının daha önce iki kez bir araya geldiğini, bakan yardımcılarının da birkaç kez buluştuğunu anımsatan Lavrov, müzakere sürecinin geleceğinin gerçekçi biçimde değerlendirilmesi açısından durumun etraflıca anlaşılmasının ilkesel önem taşıdığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Sinpapur’da kasım ayında gerçekleştirilen toplantı ve aralık ayında Arjantin’de yapılan G20 zirvesinden sonra barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmışlardı.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.