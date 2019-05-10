Pompeo ilk kez Rusya'ya gidiyor: Putin ve Lavrov'la bir araya gelecek

Pompeo'nun Soçi'den önceyse 13 Mayıs'ta başkent Moskova'ya giderek burada ABD'li diplomat ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
Breaking: Pompeo to arrive in Moscow on Monday for his first visit to Russia as secretary of state; Putin to receive him on Tuesday in Sochi. https://t.co/eN3duZPPbq— Lucian Kim (@Lucian_Kim) May 10, 2019
Yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı'nın planlarında, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin anısına Kremlin duvarlarının hemen dışına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmak da var.
Pompeo'nun Soçi ziyareti, Rusya ile ABD arasındaki iplerin, ikili ilişkilerdeki sorunların yanı sıra Beyaz Saray'ın Venezüella ve İran politikaları yüzünden de oldukça gergin olduğu bir döneme denk gelecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)