Pompeo ilk kez Rusya'ya gidiyor: Putin ve Lavrov'la bir araya gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rusya lideri Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmek için gelecek hafta Soçi'yi ziyaret edeceği belirtildi. Bu, Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret olacak.

ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Putin ve Lavrov ile bir araya gelmek için 14 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentini ziyaret edeceği kaydedildi. Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde, tarafların ikili ilişkilerindeki ve uluslararası meselelerdeki anlaşmazlıklarını ele alacağı belirtildi.

Pompeo'nun Soçi'den önceyse 13 Mayıs'ta başkent Moskova'ya giderek burada ABD'li diplomat ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.

Breaking: Pompeo to arrive in Moscow on Monday for his first visit to Russia as secretary of state; Putin to receive him on Tuesday in Sochi. https://t.co/eN3duZPPbq — Lucian Kim (@Lucian_Kim) May 10, 2019

​Yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı'nın planlarında, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin anısına Kremlin duvarlarının hemen dışına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmak da var.

Pompeo'nun Soçi ziyareti, Rusya ile ABD arasındaki iplerin, ikili ilişkilerdeki sorunların yanı sıra Beyaz Saray'ın Venezüella ve İran politikaları yüzünden de oldukça gergin olduğu bir döneme denk gelecek.