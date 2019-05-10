Rusya, NASA'ya sordu: Uzaya kim alkol getirdi?

© Flickr / Trevor Pittman Gürcistan, uzayda şarap üretmek için NASA'dan yardım istedi

Sputnik'e konuşan Rusya Kozmonot Yetiştirme Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, olayın mart başında yaşandığını ancak daha yeni öğrendiklerini belirtti.

"Hava analistleri, UUİ atmosferinde yoğunluğu metreküp başına yaklaşık 6 miligram olan izopropil alkol içeriğinin arttığını tespit etti" diyen Vlasov, Rusya'nın konuyla ilgili şikâyetlerini ve sorularını NASA'ya yönelttiğini kaydetti.

Mürettebatın hava temizleme sistemini çalıştırdığını ve bu sayede yoğunluğun metreküp başına 2 miligrama kadar düştüğünü anlatan Vlasov, Dragon-2'nin UUİ'ye bağlanmasından önce bu oranın miligramın onda biri olduğunun altını çizdi.

Vlasov, özel Amerikan uzay gemileriyle ilgili tüm konuları SpaceX'e doğrudan değil, NASA üzerinden ilettiklerini sözlerine ekledi.