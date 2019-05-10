Putin Soçi’de hokey maçına çıktı

© Sputnik / Reuters via Sputnik/Alexei Nikolsky Putin, Kızıl Meydan’da hokey oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Gece Hokeyi Ligi (NHL) ile hokey maçına çıktı.

Soçi’deki Bolşoy Arena’da devam eden maçta, Rus lidere ligin efsane oyuncuları eşlik ediyor.

Gece Hokeyi Ligi 2011’de Putin’in girişimiyle başlatılmıştı.

Rus lider şubatta da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve onun oğlu ile hokey oynamıştı.

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