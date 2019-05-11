Rusya Dışişleri: Kono’nun, Lavrov’la görüşmeyle ilgili ifadelerini şaşkınlıkla karşılıyoruz

© REUTERS / Kazuhiro Nogi Askeri uzman, Rusya ile Japonya arasında savaş çıkmasının olası sonuçlarını değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya Dışişleri Bakanı, görüşmenin ardındaki açıklamasında, diğer şeylerin yanı sıra tam anlamıyla şu ifadeyi kullandı: ‘Tartışma sert ifadelere varıyordu.’ Lavrov gülümsedi. Görüşmede bulunan biz hepimiz birbirimize baktık, çünkü ne kastettiğini anlamadık” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, “Belli ki sert ifadeler konusunda Japonlarla farklı anlayışlara sahibiz” diye ekledi.