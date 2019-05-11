Rusya Dışişleri: Kono’nun, Lavrov’la görüşmeyle ilgili ifadelerini şaşkınlıkla karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya Dışişleri Bakanı, görüşmenin ardındaki açıklamasında, diğer şeylerin yanı sıra tam anlamıyla şu ifadeyi kullandı: ‘Tartışma sert ifadelere varıyordu.’ Lavrov gülümsedi. Görüşmede bulunan biz hepimiz birbirimize baktık, çünkü ne kastettiğini anlamadık” dedi.
© REUTERS / Kazuhiro Nogi
Dışişleri Sözcüsü, “Belli ki sert ifadeler konusunda Japonlarla farklı anlayışlara sahibiz” diye ekledi.
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