Pompeo’nun Rusya ziyareti yarına sarktı

Pompeo’nun bugün Moskova’ya gidip orada ABD’li diplomat ve iş insanları ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra ziyaretin yarın başlayacağı bilgisi basına yansıdı.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Ryabkov, ziyaretin yarına sarktığını doğrulayarak “Evet, doğrudan Soçi’yi ziyaret edecek. Pompeo yarın görüşmelere daha yakın bir zamanda gelecek” dedi.

Pompeo’nun bugün AB temsilcileri ile Brüksel’de İran nükleer anlaşmasını konuşmak için ziyaretini ertelediği belirtilmişti.